Министр Таран: Украина рассматривает возможность приобрести противоракетную систему вроде «Железного купола»

Министр обороны Андрей Таран заявил, что ведомство рассматривает возможность приобретения противоракетной системы вроде «Железного купола». Эту систему использует Израиль, чтобы отражать обстрелы из сектора Газа.

Об этом он сказал во время визита на предприятие «Мотор Сич», его цитаты приводит Укринформ.

По словам Тарана, последние события в Израиле доказали необходимость наличия в стране такой противоракетной обороны.

«Железный купол» — один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь одна из составляющих противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде «Железного купола», — сказал министр.