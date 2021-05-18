Министр Таран: Украина рассматривает возможность приобрести противоракетную систему вроде «Железного купола»

Министр обороны Андрей Таран заявил, что ведомство рассматривает возможность приобретения противоракетной системы вроде «Железного купола». Эту систему использует Израиль, чтобы отражать обстрелы из сектора Газа.
Об этом он сказал во время визита на предприятие «Мотор Сич», его цитаты приводит Укринформ.
По словам Тарана, последние события в Израиле доказали необходимость наличия в стране такой противоракетной обороны.
«Железный купол» — один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь одна из составляющих противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде «Железного купола», — сказал министр.
Отметим, противоракетная система «Железный купол» находится на вооружении Израиля уже 10 лет. Ее разработали специально для защиты гражданского населения и важных объектов инфраструктуры от ракетных обстрелов. Сейчас это одна из самых эффективных противоракетных систем в мире, которая успешно перехватывает около 90% ракет. По официальным данным, такая система, кроме Израиля, есть только у США.
- С конца марта над Украиной нависла угроза вторжения российских войск. У границы Украины и в оккупированном Крыму РФ сконцентрировала около 150 тысяч военных и тяжелое вооружение.
- 22 апреля министр обороны России заявил, что войска начинают возвращаться на постоянное место дислокации, но в Черном море остались десантные корабли, а в лагере у Воронежа до сих пор стоит техника.
- The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных чиновников Администрации президента США Байдена, в начале мая сообщила, что Россия отвела лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной — на ее различных участках остаются еще примерно 80 тысяч военных. Это до сих пор является наибольшим количеством сил, которые Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.