Reuters: Індія не планує відновлювати експорт вакцин від коронавірусу аж до жовтня. Це зриває поставки в усьому світі

Індія не планує відновлювати експорт вакцин від коронавірусу до інших країн аж до жовтня.

Про це повідомили джерела агентства Reuters.

Раніше очікувалось, що Індія відновить експорт у червні. Але у країні продовжується хвиля захворювань і щодня фіксуються нові рекорди за кількістю хворих і померлих від коронавірусу.

На території Індії розташований один із найбільших виробників вакцин у світі — Serum Institute. Загалом глобальна ініціатива COVAX уклала угоду із заводом на поставку 1,1 мільярда доз вакцин AstraZeneca та Novavax. Але після того, як Індія передала або продала близько 66 мільйонів доз, експорт було призупинено. Тепер усі вакцини йдуть винятково на щеплення своїх громадян.