Reuters: Индия не планирует возобновлять экспорт вакцин от коронавируса до октября. Это срывает поставки по всему миру

Индия не планирует возобновлять экспорт вакцин от коронавируса в другие страны до октября.
Об этом сообщили источники агентства Reuters.
Ранее ожидалось, что Индия возобновит экспорт в июне. Но в стране продолжается волна заболеваний и ежедневно фиксируются новые рекорды количества больных и умерших от коронавируса.
На территории Индии расположен один из крупнейших производителей вакцин в мире — Serum Institute. В целом глобальная инициатива COVAX заключила соглашение с заводом на поставку 1,1 миллиарда доз вакцин AstraZeneca и Novavax. Но после того, как Индия передала или продала около 66 миллионов доз, экспорт приостановили. Теперь все вакцины идут исключительно на прививку своих граждан.
«Мы не должны официально поставлять всем странам, поскольку мы не обязаны это делать. Это было внутренне оговорено, и некоторые страны [мы] просили не ожидать экспортных обязательств, учитывая нынешнюю ситуацию в Индии», — рассказал один из источников.
В COVAX уже отметили, что около 140 миллионов доз вакцины, которые там ожидали получить до конца мая, останутся в Индии для вакцинации местного населения. В UNICEF, который занимается логистикой вакцин в рамках программы, прогнозируют дефицит в 190 миллионов доз до конца июня, что существенно срывает запланированные поставки препаратов во многие страны мира.
- В Индии с апреля начали фиксировать резкий рост заболеваемости коронавирусом. Страна по общему количеству случаев в мире уступает только США, где зарегистрировали 33 миллиона больных. 8 мая в Индии зафиксировали новый рекорд по суточной смертности — умерли 4 187 человек. Индийские власти на фоне вспышки приостановили экспорт препарата «Ремдесивир» и одобрили российскую вакцину «Спутник V».
- В Индии также зафиксировали новую мутацию коронавируса — «индийский» штамм. ВОЗ классифицировала его как «тревожный».