Reuters: Индия не планирует возобновлять экспорт вакцин от коронавируса до октября. Это срывает поставки по всему миру

Индия не планирует возобновлять экспорт вакцин от коронавируса в другие страны до октября.

Об этом сообщили источники агентства Reuters.

Ранее ожидалось, что Индия возобновит экспорт в июне. Но в стране продолжается волна заболеваний и ежедневно фиксируются новые рекорды количества больных и умерших от коронавируса.

На территории Индии расположен один из крупнейших производителей вакцин в мире — Serum Institute. В целом глобальная инициатива COVAX заключила соглашение с заводом на поставку 1,1 миллиарда доз вакцин AstraZeneca и Novavax. Но после того, как Индия передала или продала около 66 миллионов доз, экспорт приостановили. Теперь все вакцины идут исключительно на прививку своих граждан.