У Києві обшукують інспекцію, яка видає кваліфікаційні посвідчення морякам

У Києві 18 травня співробітники прокуратури та Служби безпеки проводять обшук в Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури АР Крим і міста Севастополя.
За даними слідства, інспекція може бути причетна до видачі морякам кваліфікаційних посвідчень на основі незаконних документів, отриманих на тимчасово окупованому Кримському півострові.
До того ж організація ухиляється від виконання раніше винесеної судом ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
Наразі триває досудове розслідування за ч. 1, 2 ст. 332—1 (Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада), ч. 3 ст. 110—2 (Фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.
- Київська міська прокуратура 11 і 12 травня обшукувала офіси комунальних підприємств столиці у справах про незаконне заволодіння коштами, ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, незаконні побори з підприємств і «кришування» нелегального бізнесу.
- 13 травня теж відбулися обшуки — Державна фіскальна служба провела їх у приміщеннях «Київського метрополітену» та в комунальному підприємстві «Київпастранс». Податківці шукали документацію у рамках кримінального провадження за підозрою в ухиленні від сплати податків на суму 9 мільйонів гривень під час будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену.
- Кличко назвав обшуки спробою тиску на київську владу. В Офісі президента слова мера вважають необґрунтованими.