В Киеве обыскивают инспекцию, которая выдает квалификационные удостоверения морякам

В Киеве 18 мая сотрудники прокуратуры и Службы безопасности проводят обыск в Инспекции по подготовке и дипломированию моряков.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым и города Севастополя.
По данным следствия, инспекция может быть причастна к выдаче морякам квалификационных удостоверений на основе незаконных документов, полученных на временно оккупированном Крымском полуострове.
К тому же организация уклоняется от исполнения ранее вынесенного судом решения о временном доступе к вещам и документам.
Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 1, 2 ст. 332—1 (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 3 ст. 110—2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.
- Киевская городская прокуратура 11 и 12 мая обыскивала офисы коммунальных предприятий столицы по делам о незаконном завладении средствами, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, незаконных поборах с предприятий и «крышевании» нелегального бизнеса.
- 13 мая тоже прошли обыски — Государственная фискальная служба провела их в помещениях «Киевского метрополитена» и в коммунальном предприятии «Киевпастранс». Налоговики искали документацию в рамках уголовного производства по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 9 миллионов гривен при строительстве Сырецко-Печерской линии метрополитена.
- Кличко назвал обыски попыткой давления на киевскую власть. В Офисе президента слова мэра считают необоснованными.