В Киеве обыскивают инспекцию, которая выдает квалификационные удостоверения морякам

В Киеве 18 мая сотрудники прокуратуры и Службы безопасности проводят обыск в Инспекции по подготовке и дипломированию моряков.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

По данным следствия, инспекция может быть причастна к выдаче морякам квалификационных удостоверений на основе незаконных документов, полученных на временно оккупированном Крымском полуострове.

К тому же организация уклоняется от исполнения ранее вынесенного судом решения о временном доступе к вещам и документам.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 1, 2 ст. 332—1 (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 3 ст. 110—2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.