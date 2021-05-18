У порт Одеси прибув британський патрульний корабель HMS Trent. Він братиме участь у навчаннях

У порт Одеси прибув британський патрульний корабель HMS Trent (Р224), який 16 травня увійшов до акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє «Думська».

Корабель увійшов в море у відповідь на ескалацію Росією напруженості в Азово-Чорноморському регіоні. За попередньою інформацією, він пробуде в регіоні до 4 червня і візьме участь у навчаннях типу PASSEX. Такі навчання представляють собою низку вправ зі взаємної координації (вміння швидко спілкуватися під час бою або гуманітарної допомоги), а також семафорні та флагманські тренування.

В офіційному Twitter-акаунті корабля зазначено, що до заходу в порт у Чорному морі він зустрів французький корвет Commandant Birot (F 796).

Патрульний Trent (Р224) належить до класу River Batch 2 з водотоннажністю у 2 тисячі тонн. Його довжина становить 90,5 метра, а ширина — 13 метрів. Корабель може розвивати швидкість до 46 км/год. Екіпаж — 60 осіб. Озброєний Р224 30-мм артилерійською установкою MSI-Defence Systems, двома скорострільними і двома універсальними кулеметами.