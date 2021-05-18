В порт Одессы прибыл британский патрульный корабль HMS Trent. Он будет участвовать в учениях

В порт Одессы прибыл британский патрульный корабль HMS Trent (Р224), который 16 мая вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает «Думская».

Корабль вошел море в ответ на эскалацию Россией напряженности в Азово-Черноморском регионе. По предварительной информации, он пробудет в регионе до 4 июня и примет участие в учениях типа PASSEX. Такие учения представляют собой ряд упражнений по взаимной координации (умение быстро общаться во время боя или гуманитарной помощи), а также семафорные и флагманские тренировки.

В официальном Twitter-аккаунте корабля указано, что до захода в порт в Черном море он встретил французский корвет Commandant Birot (F 796).

Патрульный Trent (Р224) относится к классу River Batch 2 с водоизмещением в 2 тысячи тонн. Его длина составляет 90,5 метра, а ширина — 13 метров. Корабль может развивать скорость до 46 км/час. Экипаж — 60 человек. Вооружен Р224 30-мм артиллерийской установкой MSI-Defence Systems, двумя скорострельными и двумя универсальными пулеметами.