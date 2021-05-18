У Німеччині з червня вакцинуватися від коронавірусу зможуть всі охочі

У Німеччині вирішили з 7 червня дозволити вакцинацію від коронавірусу усім охочим, незалежно від пріоритетних груп.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Єнс Шпан, пише Укрінформ.
За його словами, з 7 червня буде скасований принцип черговості у вакцинації. Тобто записатися на неї зможе будь-хто.
«Ми домовилися про наступний крок — відмовимося від пріоритезації… Це означає, що всі громадяни віком від 16 років мають право записатися на вакцинацію», — пояснив Шпан.
Також він зазначив, що бажання зробити щеплення мають не всі громадяни Німеччини.
- Канцлер Німеччини Ангела Меркель припустила, що в майбутньому населенню доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку.
- У Німеччині з неділі, 9 травня, для людей, які повністю вакцинувались від коронавірусу й одужали після нього, скасували низку обмежень. Відтепер вони можуть без жодних обмежень зустрічатися з іншими людьми. У випадку зустрічі в родинному колі чи серед друзів з тими, хто ще не вакцинувався, їх не враховуватимуть у максимально допустиме число осіб, з якими можна контактувати (наприклад, якщо дозволені збори до 20 людей, то їх не рахують). Також повністю вакцинованих і тих, хто одужав, не стосується комендантська година.