У Німеччині для повністю вакцинованих від коронавірусу скасували низку обмежень

У Німеччині з неділі, 9 травня, для людей, які повністю вакцинувались від коронавірусу й одужали після нього, скасовують низку обмежень. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Відтепер вони можуть без жодних обмежень зустрічатися з іншими людьми. У випадку зустрічі в родинному колі чи серед друзів з тими, хто ще не вакцинувався, їх не враховуватимуть у максимально допустиме число осіб, з якими можна контактувати (наприклад, якщо дозволені збори до 20 людей, то їх не рахують). Також повністю вакцинованих і тих, хто одужав, не стосується комендантська година.