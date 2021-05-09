В Германии для полностью вакцинированных от коронавируса отменили ряд ограничений

В Германии с воскресенья, 9 мая, для людей, которые полностью вакцинировались от коронавируса и выздоровели после него, отменяют ряд ограничений. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Отныне они могут без ограничений встречаться с другими людьми. В случае встречи в семейном кругу или среди друзей с теми, кто еще не вакцинировался, их не будут учитывать в максимально допустимом числе лиц, с которыми можно контактировать (например, если разрешены сборы до 20 человек, то их не считают). Также полностью вакцинированных и выздоровевших не касается комендантский час.
Кроме того, им не нужно отбывать карантин после поездки за границу — если только они не прибывают из страны или региона, где зафиксированы мутировавшие штаммы коронавируса. Полностью вакцинированные также не должны предъявлять отрицательные тесты на коронавирус во время похода в магазин или салон красоты. Однако они должны носить защитные маски.
Полностью вакцинированными в Германии считают тех, кто не менее 14 дней назад получил вторую инъекцию вакцины от коронавируса (если иммунизацию делали однодозовым препаратом Johnson & Johnson, достаточно одной прививки). В подтверждение того, что человек выздоровел от коронавируса, необходимо показать положительный результат ПЦР-теста, сделанного не менее 28 дней, но не более шести месяцев назад.
Отметим, что в Германии полностью вакцинировали 7,6 миллиона человек (9,1% населения страны). Первую дозу вакцины от коронавируса получили почти 27 миллионов — 32,3% населения. К примеру, в Украине две дозы вакцины получили 446 человек, а одну дозу — 862 639.
- В Германии с 1 марта все желающие могли получить бесплатный экспресс-тест на коронавирус.
- Канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что в будущем населению придется вакцинироваться от коронавируса ежегодно.