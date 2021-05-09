В Германии для полностью вакцинированных от коронавируса отменили ряд ограничений

В Германии с воскресенья, 9 мая, для людей, которые полностью вакцинировались от коронавируса и выздоровели после него, отменяют ряд ограничений. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отныне они могут без ограничений встречаться с другими людьми. В случае встречи в семейном кругу или среди друзей с теми, кто еще не вакцинировался, их не будут учитывать в максимально допустимом числе лиц, с которыми можно контактировать (например, если разрешены сборы до 20 человек, то их не считают). Также полностью вакцинированных и выздоровевших не касается комендантский час.