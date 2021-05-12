У Німеччині третина населення отримала принаймні одну дозу вакцини

У Німеччині від початку кампанії з вакцинації від коронавірусу принаймні першу дозу отримала вже третина населення.

Про це пише Deutsche Welle.

В Інституті Роберта Коха зазначили, що частка людей у країні, які отримали хоча б одну дозу, становить 33,3%.