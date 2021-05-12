В Германии треть населения получила по крайней мере одну дозу вакцины

В Германии с начала кампании по вакцинации от коронавируса по крайней мере первую дозу получила уже треть населения.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В Институте Роберта Коха отметили, что доля людей в стране, получивших хотя бы одну дозу, составляет 33,3%.