В Германии треть населения получила по крайней мере одну дозу вакцины

В Германии с начала кампании по вакцинации от коронавируса по крайней мере первую дозу получила уже треть населения.
Об этом пишет Deutsche Welle.
В Институте Роберта Коха отметили, что доля людей в стране, получивших хотя бы одну дозу, составляет 33,3%.
Всего в Германии сделали уже 35,7 миллиона прививок. Первую дозу получили 27,7 миллиона немцев, а полностью завершили вакцинацию — 8 миллионов. Таким образом, в Германии полностью вакцинировались уже 9,6% населения.
- Канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что в будущем населению придется вакцинироваться от коронавируса ежегодно.
- В Германии с воскресенья, 9 мая, для людей, которые полностью вакцинировались от коронавируса и выздоровели после него, отменили ряд ограничений. Отныне они могут без ограничений встречаться с другими людьми. В случае встречи в семейном кругу или среди друзей с теми, кто еще не вакцинировался, их не будут учитывать в максимально допустимом числе лиц, с которыми можно контактировать (например, если разрешены сборы до 20 человек, то их не считают). Также полностью вакцинированных и тех, кто выздоровел, не касается комендантский час.