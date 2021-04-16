Канцлер Германии Меркель вакцинировалась препаратом AstraZeneca

Канцлер Германии Ангела Меркель получила первую дозу вакцины AstraZeneca от коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Пресс-секретарь федерального правительства Штефан Зайберт опубликовал в Twitter справку о вакцинации и процитировал слова канцлера после прививки.

«Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всех, кто вакцинирован. Вакцинация — ключ к преодолению пандемии», — сказала Меркель.