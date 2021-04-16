Канцлер Германии Меркель вакцинировалась препаратом AstraZeneca

Канцлер Германии Ангела Меркель получила первую дозу вакцины AstraZeneca от коронавируса.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Пресс-секретарь федерального правительства Штефан Зайберт опубликовал в Twitter справку о вакцинации и процитировал слова канцлера после прививки.
«Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всех, кто вакцинирован. Вакцинация — ключ к преодолению пандемии», — сказала Меркель.
- 7 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что обнаружило возможную связь между вакциной AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов. Агентство однако добавило, что риск смерти от коронавируса намного выше, чем от побочных эффектов. Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что связь между прививкой AstraZeneca и тромбозом вероятна, но не подтверждена.
- Многие страны после заявления европейского регулятора возобновили использование вакцины, но для людей старше 60 лет.
- Германия также готова использовать российский «Спутник V», а Бавария хочет уже заказать российскую вакцину.