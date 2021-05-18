В Германии с июня вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие

В Германии решили с 7 июня разрешить вакцинацию от коронавируса всем желающим, независимо от приоритетных групп.

По его словам, с 7 июня будет отменен принцип очередности в вакцинации. То есть записаться на нее сможет любой.

«Мы договорились о следующем шаге — откажемся от приоритезации... Это означает, что все граждане в возрасте от 16 лет имеют право записаться на вакцинацию», — пояснил Шпан.

Также он отметил, что желание сделать прививки имеют не все граждане Германии.