В Германии с июня вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие

В Германии решили с 7 июня разрешить вакцинацию от коронавируса всем желающим, независимо от приоритетных групп.
Об этом сообщил министр здравоохранения страны Йенс Шпан, пишет Укрінформ.
По его словам, с 7 июня будет отменен принцип очередности в вакцинации. То есть записаться на нее сможет любой.
«Мы договорились о следующем шаге — откажемся от приоритезации... Это означает, что все граждане в возрасте от 16 лет имеют право записаться на вакцинацию», — пояснил Шпан.
Также он отметил, что желание сделать прививки имеют не все граждане Германии.
- Канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что в будущем населению придется вакцинироваться от коронавируса ежегодно.
- В Германии с воскресенья, 9 мая, для людей, которые полностью вакцинировались от коронавируса и выздоровели после него, отменили ряд ограничений. Отныне они могут без ограничений встречаться с другими людьми. В случае встречи в семейном кругу или среди друзей с теми, кто еще не вакцинировался, их будут учитывать в максимальное допустимое число лиц, с которыми можно контактировать (например, если разрешены сборы до 20 человек, то их считают). Также полностью вакцинированных и тех, кто выздоровел, не касается комендантский час.