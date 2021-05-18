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В Германии с июня вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
В Германии с июня вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие

Tim Reckmann / Flickr

В Германии решили с 7 июня разрешить вакцинацию от коронавируса всем желающим, независимо от приоритетных групп.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Йенс Шпан, пишет Укрінформ.

По его словам, с 7 июня будет отменен принцип очередности в вакцинации. То есть записаться на нее сможет любой.

«Мы договорились о следующем шаге — откажемся от приоритезации... Это означает, что все граждане в возрасте от 16 лет имеют право записаться на вакцинацию», — пояснил Шпан.

Также он отметил, что желание сделать прививки имеют не все граждане Германии.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что в будущем населению придется вакцинироваться от коронавируса ежегодно.
  • В Германии с воскресенья, 9 мая, для людей, которые полностью вакцинировались от коронавируса и выздоровели после него, отменили ряд ограничений. Отныне они могут без ограничений встречаться с другими людьми. В случае встречи в семейном кругу или среди друзей с теми, кто еще не вакцинировался, их будут учитывать в максимальное допустимое число лиц, с которыми можно контактировать (например, если разрешены сборы до 20 человек, то их считают). Также полностью вакцинированных и тех, кто выздоровел, не касается комендантский час.