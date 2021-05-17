Кабмін звільнив заступників міністрів енергетики, економіки та інфраструктури

Кабінет міністрів видав низку розпоряджень про звільнення заступників міністрів енергетики, економіки, інфраструктури та глави Фонду державного майна.

Про це йдеться у відповідних розпорядженнях уряду від 17 травня, оприлюднених на його сайті.

Так, Кабмін звільнив:

Юрія Бойка та Олександра Зоріна з посад заступників міністра енергетики;

та Олександра Зоріна з посад заступників міністра енергетики; Світлану Панаіотіді з посади заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

Анатолія Клімашевського з посади заступника міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Андрія Єгорова з посади заступника голови Фонду державного майна.

Якщо трьох останніх звільнили за їхнім бажанням, то заступників глави Міненерго — «відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади». У ній йдеться, що перший заступник міністра та заступники міністра призначаються на посади та звільняються з посад Кабміном за поданням прем’єр-міністра відповідно до пропозицій відповідного міністра.

У законі також зазначено, що у разі звільнення міністра його заступники звільняються з посад Кабміном.