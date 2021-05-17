Кабмин уволил заместителей министров энергетики, экономики и инфраструктуры

Кабинет министров издал ряд распоряжений об увольнении заместителей министров энергетики, экономики, инфраструктуры и главы Фонда государственного имущества.
Об этом говорится в соответствующих распоряжениях правительства от 17 мая, обнародованных на его сайте.
Так, Кабмин уволил:
- Юрия Бойко и Александра Зорина с должностей заместителей министра энергетики;
- Светлана Панаиотиди с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Анатолия Климашевского с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Андрея Егорова с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества.
Если трех последних уволили по их желанию, то заместителей главы Минэнерго — «в соответствии с абзацем первым части второй статьи 9 Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти». В ней говорится, что первый заместитель министра и заместители министра назначаются на должности и увольняются с должностей Кабмином по представлению премьер-министра согласно предложениям соответствующего министра.
В законе также указано, что в случае увольнения министра его заместители увольняются с должностей Кабмином.
- Верховная Рада 29 апреля назначила министром энергетики Германа Галущенко. Это решение поддержали почти вся фракция «Слуги народа», половина фракции ОПзЖ и почти вся «Батьківщина».
- Предыдущего главу Минэнерго — Юрия Витренко, который исполнял обязанности министра, уволили 28 апреля. После чего его назначили руководителем компании «Нафтогаз» вместо Андрея Коболева.