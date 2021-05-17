Кабмин уволил заместителей министров энергетики, экономики и инфраструктуры

Кабинет министров издал ряд распоряжений об увольнении заместителей министров энергетики, экономики, инфраструктуры и главы Фонда государственного имущества.

Об этом говорится в соответствующих распоряжениях правительства от 17 мая, обнародованных на его сайте.

Так, Кабмин уволил:

Юрия Бойко и Александра Зорина с должностей заместителей министра энергетики;

и Александра Зорина с должностей заместителей министра энергетики; Светлана Панаиотиди с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Анатолия Климашевского с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Андрея Егорова с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества.

Если трех последних уволили по их желанию, то заместителей главы Минэнерго — «в соответствии с абзацем первым части второй статьи 9 Закона Украины «О центральных органах исполнительной власти». В ней говорится, что первый заместитель министра и заместители министра назначаются на должности и увольняются с должностей Кабмином по представлению премьер-министра согласно предложениям соответствующего министра.

В законе также указано, что в случае увольнения министра его заместители увольняются с должностей Кабмином.