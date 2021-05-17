«Я вам не Черновецький». Кличко вимагає від правоохоронних органів звіту по справах, щодо яких КМДА проводила аудит

Мер Києва Віталій Кличко вимагає від правоохоронних органів звіту про статус справ, щодо яких Київська міська держадміністрація (КМДА) передавала документи за результатами аудитів.

Про це він сказав у відеозверненні, реагуючи на обшуки на комунальних підприємствах міста.

«З 2015 року департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА провів 385 перевірок і передав правоохоронцям матеріали за 316 об’єктами аудиту. З тієї інформації, що ми маємо на сьогодні за цими матеріалами зареєстровані 168 кримінальних проваджень або матеріали долучені до справ, порушених раніше», — сказав Кличко.

За його словами, за всіма кримінальними провадженнями правоохоронці підготували 52 повідомлення про підозру, а за 27 — передали обвинувальні акти до суду. Водночас, мер наголосив, що у нього немає інформації, яка ситуація з іншими справами.

«Сьогодні перевірки і обшуки здійснюються переважно за тими матеріалами, що передали ми самі. Про ті порушення, що виявили ми самі. Так чим займалися правоохоронні органи? Чи тільки раптом дійшли руки, бо прийшла весна?» — сказав Кличко.

Він стверджує, що по деяких справах місто передало матеріали ще два роки тому. «А зараз ті [правоохоронці] прийшли шукати знову. І тепер беруть копії тих документів, які є у правоохоронних органів. Це все виглядає заангажовано, як акція, підготовлена похапцем», — заявив Кличко.

Очільник Києва вважає, що останні події відбуваються для його дискредитації. «Режисерам цього дійства скажу одне: ви зараз провертаєте ту ж схему, що робив Янукович з Черновецьким. Бо «креативні» юристи цієї спецоперації — ті ж самі. Але ж врахуйте: я вам — не Черновецький! А от ви — таки наступники Януковича», — заявив Кличко.