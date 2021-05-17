«Я вам не Черновецкий». Кличко требует от правоохранительных органов отчета по делам, по которым КГГА проводила аудит

Мэр Киева Виталий Кличко требует от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым Киевская городская госадминистрация (КГГА) передавала документы по результатам аудитов.
Об этом он сказал в видеообращении, реагируя на обыски на коммунальных предприятиях города.
«С 2015 года департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел 385 проверок и передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита. Из той информации, что мы имеем сегодня, по этим материалам зарегистрированы 168 уголовных производств или материалы приобщены к делам, возбужденным ранее», — сказал Кличко.
По его словам, по всем уголовным производствам правоохранители подготовили 52 сообщения о подозрении, а по 27 — передали обвинительные акты в суд. В то же время, мэр отметил, что у него нет информации, какая ситуация с другими делами.
«Сегодня проверки и обыски осуществляются преимущественно по тем материалам, которые передали мы сами. О тех нарушениях, которые обнаружили мы сами. Так чем занимались правоохранительные органы? Или только вдруг дошли руки, потому что пришла весна?» — сказал Кличко.
Он утверждает, что по некоторым делам город передал материалы еще два года назад. «А сейчас те [правоохранители] пришли искать снова. И теперь берут копии тех документов, которые есть у правоохранительных органов. Это все выглядит заангажировано, как акция, подготовленная впопыхах», — заявил Кличко.
Мэр считает, что последние события происходят для его дискредитации. «Режиссерам этого действа скажу одно: вы сейчас проворачиваете ту же схему, которую делал Янукович с Черновецким. Потому что «креативные» юристы этой спецоперации — те же. Но учтите: я вам — не Черновецкий! А вот вы — таки преемники Януковича», — заявил Кличко.
- Киевская городская прокуратура 11 и 12 мая обыскивала офисы коммунальных предприятий столицы по делам о незаконном завладении средствами, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, незаконных поборах с предприятий и «крышевании» нелегального бизнеса.
- 13 мая также прошли обыски — Государственная фискальная служба провела их в помещениях «Киевского метрополитена» и на коммунальном предприятии «Киевпастранс». Налоговики искали документацию для уголовного производства по подозрению в уклонении от уплаты налогов в сумме 9 миллионов гривен при строительстве Сырецко-Печерской линии метрополитена.
- В Офисе президента считают необоснованным заявление Кличко о том, что обыски являются попыткой давления на киевскую власть.