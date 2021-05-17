У Польщі затримано чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь Росії

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримали 43-річного польського громадянина за підозрою у шпигунстві на користь Росії.
Про це повідомляється на сайті агентства.
За даними ABW, чоловік за завданням кураторів передавав російським спецслужбам інформацію про польську військову галузь, юридичних і цивільних осіб. Імовірно, він входив до мережи російської розвідки.
Співробітники ABW провели низку обшуків і допитали свідків. Значну частину матеріалів засекретили. Зазначено, що затриманий визнав себе винним, а суд заарештував його на три місяці. Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.
- В кінці березня в Римі за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії затримали російського офіцера і капітана ВМС Італії Вальтера Біо. Капітан встиг передати Москві кілька засекречених файлів, а також документи НАТО.
- Раніше Болгарія вислала двох російських дипломатів через шпигунський скандал.