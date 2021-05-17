В Польше задержан мужчина по подозрению в шпионаже в пользу России

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали 43-летнего польского гражданина по подозрению в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщается на сайте агентства.

По данным ABW, мужчина по заданию кураторов передавал российским спецслужбам информацию о польской военной отрасли, юридических и гражданских лицах. Предположительно он входил в сеть российской разведки.

Сотрудники ABW провели ряд обысков и допросили свидетелей. Значительную часть материалов засекретили. Указано, что задержанный признал себя виновным, а суд арестовал его на три месяца. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.