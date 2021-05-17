Велика Британія, Португалія та Чехія послаблюють карантинні обмеження. В Естонії стартувала загальна вакцинація

Три країни Євросоюзу послаблюють карантинні обмеження, спрямовані на боротьбу із коронавірусом. Йдеться про Велику Британію, Португалію та Чехію.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Жителям Сполученого Королівства з 17 травня знову дозволено зустрічатися в закритих приміщеннях групами до шести осіб, а ресторани та паби зможуть обслуговувати відвідувачів у приміщенні. Роботу також відновлять музеї, кінотеатри та спортзали. Готелям дозволили приймати людей, а самі британці зможуть їхати за кордон.

Для Британії це третій етап зняття обмежень. Він повʼязаний із високими темпами вакцинації. Посилений карантин, однак, продовжить діяти в Північній Ірландії — там зняття обмежень відкладено на тиждень.

Португалія послаблює обмеження для туристів, які прибувають в країну з більшості інших держав Євросоюзу. Це торкнеться жителів тих країн ЄС, де кількість нових захворювань за останні два тижні не перевищила 500 випадків на 100 тисяч жителів. При вʼїзді потрібно буде предʼявити негативний тест на коронавірус.

У Чехії з 17 травня дозволено проведення культурних і спортивних заходів під відкритим небом за участю до 700 глядачів. У країні після довгої перерви відкриваються ресторани, кафе і бари, але з дотриманням суворих протиепідемічних заходів, за якими буде стежити поліція.

Також в країні починається вакцинація людей старше 40 років — це майже десята частина населення.

В Естонії сьогодні стартувала загальна вакцинація від COVID-19. Дози вакцини тепер зможуть отримати особи від 16 до 49 років. Вікова категорія старше 50 років вже вакцинується препаратом від AstraZeneca. Люди молодше 50 років отримають уколи вакцинами Pfizer, Moderna і Janssen.