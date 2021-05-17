Великобритания, Португалия и Чехия ослабляют карантинные меры. В Эстонии стартовала общая вакцинация

Три страны Евросоюза ослабляют карантинные ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом. Речь о Великобритании, Португалии и Чехии.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Жителям Соединенного Королевства с 17 мая снова разрешено встречаться в закрытых помещениях группами до шести человек, а рестораны и пабы смогут обслуживать посетителей в помещении. Работу также возобновят музеи, кинотеатры и спортзалы. Гостиницам разрешили принимать постояльцев, а сами британцы смогут ехать за границу.

Для Британии это третий этап снятия ограничений. Он связан с высокими темпами вакцинации. Усиленный карантин, однако, продолжит действовать в Северной Ирландии — там снятие ограничений отсрочено на неделю.

Португалия ослабляет ограничения для туристов, прибывающих в страну из большинства других государств Евросоюза. Это коснется жителей тех стран ЕС, где число новых заболеваний за последние две недели не превысило 500 случаев на 100 тысяч жителей. При въезде нужно будет предъявить отрицательный тест на коронавирус.

В Чехии с 17 мая разрешено проведение культурных и спортивных мероприятий под открытым небом с участием до 700 зрителей. В стране после долгого перерыва открываются рестораны, кафе и бары, но с соблюдением строгих противоэпидемических мер, за которыми будет следить полиция.

Также в стране начинается вакцинация людей старше 40 лет — это почти десятая часть населения.

В Эстонии сегодня стартовала общая вакцинация от COVID-19. Дозы вакцины теперь смогут получить лица от 16 до 49 лет. Возрастная категория старше 50 лет уже вакцинируется препаратом от AstraZeneca. Люди младше 50 лет получат уколы вакцинами Pfizer, Moderna и Janssen.