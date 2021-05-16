В Турции с 17 мая начинают ослабление карантина

Турция с 17 мая начинает постепенный выход из жесткого карантина, который продлится до июня.

Об этом пишет Hurriyet Daily News.

В этот период комендантский час в стране продлится с 9 часов вечера до 5 часов утра. Власть разрешит поездки между городами, но не во время комендантского часа. В то же время автобусом, поездом или самолетом можно будет путешествовать и во время ограничений.

Для людей старше 65 лет, которые уже получили обе дозы вакцины, а также моложе 18 лет не будет специальных ограничений.

Рестораны и кафе в будние дни смогут работать только на доставку с 7 утра до 20 вечера. В выходные дни — с 7 утра до 24 часов вечера.

Все остальные заведения не будут работать до июня. Исключение составят торговые центры — они будут принимать покупателей в будние дни с 10 утра до 20 вечера, а в выходные не будут.