В Турции с 17 мая начинают ослабление карантина

Турция с 17 мая начинает постепенный выход из жесткого карантина, который продлится до июня.
Об этом пишет Hurriyet Daily News.
В этот период комендантский час в стране продлится с 9 часов вечера до 5 часов утра. Власть разрешит поездки между городами, но не во время комендантского часа. В то же время автобусом, поездом или самолетом можно будет путешествовать и во время ограничений.
Для людей старше 65 лет, которые уже получили обе дозы вакцины, а также моложе 18 лет не будет специальных ограничений.
Рестораны и кафе в будние дни смогут работать только на доставку с 7 утра до 20 вечера. В выходные дни — с 7 утра до 24 часов вечера.
Все остальные заведения не будут работать до июня. Исключение составят торговые центры — они будут принимать покупателей в будние дни с 10 утра до 20 вечера, а в выходные не будут.
- В Турции с 14 апреля начали действовать усиленные карантинные меры из-за распространения коронавируса. В стране ежедневно фиксировали более 50 тысяч новых больных.
- Впоследствии Турция объявила о введении общенационального локдауна с 29 апреля. Все предприятия, за исключением перечня, определенного Министерством внутренних дел, были закрыты.