У Туреччині з 17 травня починають послаблення карантину

Туреччина з 17 травня розпочинає поступовий вихід із жорсткого карантину, який триватиме до червня.

Про це пише Hurriyet Daily News.

У цей період комендантська година в країні триватиме з 9 години вечора до 5 години ранку. Влада дозволить поїздки між містами, але не під час комендантської години. Водночас автобусом, поїздом чи літаком можна буде подорожувати і під час обмежень.

Для людей, старших за 65 років, які вже отримали обидві дози вакцини, а також молодших за 18 років, не буде спеціальних обмежень.

Ресторани та кафе у будні дні зможуть працювати лише на доставку з 7 ранку до 20 вечора. У вихідні дні — з 7 ранку до 24 години вечора.

Усі інші заклади не працюватимуть до червня. Виняток становитимуть торгові центри — вони прийматимуть покупців у будні дні з 10 ранку до 20 вечора, а у вихідні не працюватимуть.