Наступна партія Pfizer прибуде до України 18 травня — для освітян

Україна очікує на постачання 473 тисяч доз вакцини від коронавірусу Pfizer у межах глобальної ініціативи COVAX. Перша частина цієї партії прибуде у вівторок, 18 травня.

Про це заявив головний санлікар України Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, передає «Громадське».

Постачатимуть ці 473 тисячі доз поступово — чотирма партіями. З останньою надійде розчин для вакцини, тому розпочати вакцинувати препаратом зможуть лише після отримання останньої партії — приблизно з 24 травня.

Ця партія Pfizer призначена для освітян: вакцинуватимуть працівників дитячих садочків, шкіл, профтехучилищ та інститутів. Також цією партією планують щепити людей, які не змогли вакцинуватися на першому та другому етапах.

Для того щоб записатися на щеплення, вчителі мають сказати про своє бажання керівнику закладу. Ті складають відповідні списки, а мобільні бригади будуть приїздити на місця та вакцинувати освітян.