Следующая партия Pfizer прибудет в Украину 18 мая — для педагогов

Украина ожидает поставки 473 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Первая часть этой партии прибудет во вторник, 18 мая.

Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко на встрече с журналистами, передает «Громадське».

Поставлять эти 473 тысячи доз будут постепенно — четырьмя партиями. С последней поступит раствор для вакцины, поэтому начать прививать этим препаратом смогут только после получения последней партии — примерно с 24 мая.

Эта партия Pfizer предназначена для педагогов: буду вакцинировать работников детских садов, школ, профтехучилищ и институтов. Также дозами из этой партии планируют прививать людей, которые не смогли вакцинироваться на первом и втором этапах.

Для того чтобы записаться на прививку, учителя должны сказать о своем желании руководителю учреждения. Те составляют соответствующие списки, а мобильные бригады будут приезжать на места и вакцинировать педагогов.