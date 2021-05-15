Следующая партия Pfizer прибудет в Украину 18 мая — для педагогов

Украина ожидает поставки 473 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Первая часть этой партии прибудет во вторник, 18 мая.
Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко на встрече с журналистами, передает «Громадське».
Поставлять эти 473 тысячи доз будут постепенно — четырьмя партиями. С последней поступит раствор для вакцины, поэтому начать прививать этим препаратом смогут только после получения последней партии — примерно с 24 мая.
Эта партия Pfizer предназначена для педагогов: буду вакцинировать работников детских садов, школ, профтехучилищ и институтов. Также дозами из этой партии планируют прививать людей, которые не смогли вакцинироваться на первом и втором этапах.
Для того чтобы записаться на прививку, учителя должны сказать о своем желании руководителю учреждения. Те составляют соответствующие списки, а мобильные бригады будут приезжать на места и вакцинировать педагогов.
- Первая партия вакцины Pfizer (117 тысяч доз) в рамках COVAX прибыла в Украину 16 апреля. Ею прививали персонал и жителей домов престарелых, правоохранителей и пограничников.
- Отдельно у Украины есть подписанные контракты на 20 миллионов доз препарата Pfizer. Их должны доставить до конца года.
- Ранее Ляшко заявил, что в этом году платная вакцинация нецелесообразна. Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственный счет. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.