Суд залишив Стерненка під цілодобовим домашнім арештом

Одеський апеляційний суд відмовився скасувати цілодобовий арешт активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років увʼязнення за організацію викрадення людини.
Про це активіст повідомив у Telegram.
«Суд відмовив мені та Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу. Нас залишили під цілодобовим домашнім арештом», — повідомив активіст. Також суд відмовив Стерненку в можливості відбувати арешт у Києві.
- 23 лютого Приморський суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна за нібито організацію викрадення у 2015 році Сергія Щербича, члена партії «Довіряй ділам» одеського мера Геннадія Труханова. Стерненко начебто організував викрадення Щербича, щоб заволодіти його коштами — 300 гривнями. Справа ґрунтується лише на свідченнях Щербича.
- 9 квітня апеляційний суд відпустив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.