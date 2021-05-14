Суд залишив Стерненка під цілодобовим домашнім арештом

Одеський апеляційний суд відмовився скасувати цілодобовий арешт активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років увʼязнення за організацію викрадення людини.

Про це активіст повідомив у Telegram.

«Суд відмовив мені та Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу. Нас залишили під цілодобовим домашнім арештом», — повідомив активіст. Також суд відмовив Стерненку в можливості відбувати арешт у Києві.