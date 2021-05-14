Суд оставил Стерненко под круглосуточным домашним арестом

Одесский апелляционный суд отказался отменить круглосуточный арест активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам тюрьмы за организацию похищения человека.

Об этом активист сообщил в Telegram.

«Суд отказал мне и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения. Нас оставили под круглосуточным домашним арестом», — сообщил активист. Также суд отказал Стерненко в возможности отбывать арест в Киеве.