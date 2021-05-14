Суд оставил Стерненко под круглосуточным домашним арестом

Одесский апелляционный суд отказался отменить круглосуточный арест активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам тюрьмы за организацию похищения человека.
Об этом активист сообщил в Telegram.
«Суд отказал мне и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения. Нас оставили под круглосуточным домашним арестом», — сообщил активист. Также суд отказал Стерненко в возможности отбывать арест в Киеве.
- 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества за якобы организацию похищения в 2015 году Сергея Щербича, члена партии «Доверяй делам» одесского мэра Геннадия Труханова. Стерненко якобы организовал похищение Щербича, чтобы завладеть его средствами — 300 гривнами. Дело основывается только на показаниях Щербича.
- 9 апреля апелляционный суд отпустил Стерненко под круглосуточный домашний арест.