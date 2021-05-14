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Суд оставил Стерненко под круглосуточным домашним арестом

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
Суд оставил Стерненко под круглосуточным домашним арестом

Синиця Олександр / УНІАН

Одесский апелляционный суд отказался отменить круглосуточный арест активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам тюрьмы за организацию похищения человека.

Об этом активист сообщил в Telegram.

«Суд отказал мне и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения. Нас оставили под круглосуточным домашним арестом», — сообщил активист. Также суд отказал Стерненко в возможности отбывать арест в Киеве.

  • 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества за якобы организацию похищения в 2015 году Сергея Щербича, члена партии «Доверяй делам» одесского мэра Геннадия Труханова. Стерненко якобы организовал похищение Щербича, чтобы завладеть его средствами — 300 гривнами. Дело основывается только на показаниях Щербича.
  • 9 апреля апелляционный суд отпустил Стерненко под круглосуточный домашний арест.