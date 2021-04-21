Стерненко уверен, что суд дал ему 7 лет тюрьмы под давлением МВД. Он рассказал детали

«Я приехал в суд. В зале заседаний сидела секретарша, которая сказала, что приговор уже написан и, если все приехали, судья скоро выйдет и все зачитает. Я это отчетливо помню. Мы ждем полчаса. И здесь уже судья звонит секретарю и говорит, что ему нужно больше времени, поэтому оглашение приговора откладывается на 4 дня. Хотя закон говорит: если приговор написан, то судья не может брать дополнительное время для совещательной комнаты», — сказал активист.

Стерненко заявил, что в этом действии судьи очевиден факт вмешательства. «По информации моих источников, судья написал оправдательный приговор [...]. Но потом его переписали. Также по моей информации, с судьей общались представители МВД», — пояснил он, добавив, что с судьей говорили из Киева.

Активист рассказал, что в худшем случае ожидал условный срок, а о заключении и конфискации половины имущества даже не думал. Он также предполагает, что за приговором могут стоять и пророссийские элементы, с которыми, по его словам, судья тоже общался.

Говоря о потерпевшем Сергее Щербиче, которого по версии следствия Стерненко и Руслан Демчук похитили, активист заявил, что, возможно, виделся с Щербичем перед «похищением», но точно не помнит. «Мне приехали вручать подозрение через полгода [...]. Если бы мне вручили подозрение через несколько дней после «похищения», я бы смог сказать, где и когда я был», — сказал он, добавив, что конфликта с Щербичем у него не было.