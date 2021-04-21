Стерненко впевнений, що суд дав йому 7 років вʼязниці під тиском МВС. Він розповів деталі

«Я приїхав до суду. У залі засідань сиділа секретарка, яка сказала, що вирок уже написаний і, якщо всі приїхали, суддя скоро вийде і все зачитає. Я це чітко пам’ятаю. Ми чекаємо пів години. І тут уже суддя телефонує секретарю і каже, що йому треба більше часу, тож оголошення вироку відкладають на 4 дні. Хоча закон каже: якщо вирок написаний, то суддя не може брати додатковий час для нарадчої кімнати», — сказав активіст.

Стерненко заявив, що в цих діях судді був очевидний факт втручання. «За інформацією моїх джерел, суддя написав виправдувальний вирок [...]. Але потім його переписали. Також за моєю інформацією, із суддею спілкувалися представники МВС», — пояснив він, додавши, що із суддею говорили з Києва.

Активіст розповів, що в гіршому випадку очікував умовний термін, а про увʼязнення та конфіскацію половини майна навіть не думав. Він також припускає, що за вироком можуть стояти й проросійські елементи, з якими, за його словами, суддя теж спілкувався.

Говорячи про потерпілого Сергія Щербича, якого за версією слідства Стерненко і Руслан Демчук викрали, активіст заявив, що, можливо, бачився зі Щербичем перед «викраденням», але точно не памʼятає. «Мені приїхали вручати підозру через пів року [...]. Якби мені вручили підозру через кілька днів після «викрадення», я б зміг сказати, де і коли я був», — сказав він, додавши, що конфлікту зі Щербичем у нього не було.