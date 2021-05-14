В Україні 7,5 тисячі нових COVID-хворих. Найбільше — у Києві

В Україні за минулу добу зареєстровані 7 562 нові COVID-хворі, серед яких 336 дітей та 216 медиків. Госпіталізували 2 195 осіб; померли 287, одужали 15 958 українців.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

Найбільше нових випадків захворювання в Києві (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) та Донецькій (445) областях.

Вакцинували за минулу добу 21 587 осіб. Першу дозу вже отримали 918 162 українці, обидві (завершили вакцинацію) — 8 358.

Загалом за час пандемії у країні зафіксували 2 143 448 заражень (одужала 1 832 601 особа) та 47 620 смертей.