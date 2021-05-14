В Украине 7,5 тысячи новых COVID-больных. Больше всего — в Киеве

В Украине за прошлые сутки зарегистрировали 7 562 новых COVID-больных, среди которых 336 детей и 216 медиков. Госпитализировали 2 195 человек, умерли — 287. Побороли болезнь 15 958 украинцев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев заболевания в Киеве (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

Вакцинировали за прошлые сутки 21 587 человек. Первую дозу уже получили 918 162 украинца, обе (завершили вакцинацию) — 8 358.

Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 143 448 заражений (выздоровел 1 832 601 человек) и 47 620 смертей.