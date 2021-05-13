BBC отримала нові документи про «палац Путіна» — у 2011 році обʼєкт продали новому фіктивному власнику за $341 тисячу

Палац російського президента Володимира Путіна під Геленджиком, про який раніше розповідав «Фонд боротьби з корупцією» опозиціонера Олексія Навального, приховували за допомогою підставних власників.

Про це йдеться у великому розслідуванні російської служби BBC, яка отримала масив внутрішніх документів проєкта по будівництві палацу.

Вперше про його існування стало відомо у кінці 2010 року — з відкритого листа тодішньому президенту Росії Дмитру Медведєву від підприємця Сергія Колесникова. Останній розповів, що палац будується для користування Путіним, і про те, що формально обʼєкт належить компанії Миколи Шамалова — співвласника банку «Росія» та давнього друга президента РФ.

Після цього, за даними журналістів, у лютому 2011 року відбувся фіктивний продаж палацу — новим власником став бізнесмен і співвласник «Шереметьєво» Олександр Пономаренко.