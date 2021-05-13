BBC отримала нові документи про «палац Путіна» — у 2011 році обʼєкт продали новому фіктивному власнику за $341 тисячу

Палац російського президента Володимира Путіна під Геленджиком, про який раніше розповідав «Фонд боротьби з корупцією» опозиціонера Олексія Навального, приховували за допомогою підставних власників.
Про це йдеться у великому розслідуванні російської служби BBC, яка отримала масив внутрішніх документів проєкта по будівництві палацу.
Вперше про його існування стало відомо у кінці 2010 року — з відкритого листа тодішньому президенту Росії Дмитру Медведєву від підприємця Сергія Колесникова. Останній розповів, що палац будується для користування Путіним, і про те, що формально обʼєкт належить компанії Миколи Шамалова — співвласника банку «Росія» та давнього друга президента РФ.
Після цього, за даними журналістів, у лютому 2011 року відбувся фіктивний продаж палацу — новим власником став бізнесмен і співвласник «Шереметьєво» Олександр Пономаренко.
Шамалов і твоє інших співвласників фірми «Рідус», на яку був записаний палац, отримали за цей обʼєкт лише близько 10 мільйонів рублів [по курсу станом на лютий 2011 року це трохи більше $341 тисячі]. Зокрема, сам Шамалов отримав від продажу своєї частки тільки 4,9 млн рублів.
Але, незважаючи на продаж, зазначають журналісти, підконтрольні попереднім власникам компанії продовжили керувати резиденцією.
У Кремлі вже відреагували на матеріал BBC. «Ні, я не чув про якийсь матеріал BBC, що б там не було — це все нісенітниця», — заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.
Зазначимо, у січні після розслідування «Фонду боротьби з корупцією» Навального власником «палацу Путіна» назвав себе мільярдер Аркадій Ротенберг, хоча у розслідування йшлося, що фактичний господар — Путін.
- Після арешту російського опозиціонера Олексія Навального його «Фонд боротьби з корупцією» оприлюднив фільм-розслідування «Палац для Путіна». У ньому розповідається, що у Краснодарському краї, у Геленджику розташований палац російського президента. Усі володіння Путіна в цьому районі, включно зі значною кількістю виноградників і власним винним заводом, можна порівняти з територією 39 князівств Монако.
- Згодом видання Meduza дізналося нові деталі про «палац Путіна». Насправді маєток ще масштабніший і йде вниз на цілих 16 поверхів, а на самій території «палацу» є дві аквадискотеки — ще одна в «Діминій дачі».
- Також Путін має ще один палац в окупованому Криму — в селищі Ореанда, що під Ялтою. Раніше це була дача радянських генсеків. Інша елітна резиденція Путіна в Криму побудована неподалік населеного пункту Олива, що біля Алупки — на півдні півострова.
- Загалом, як писало у лютому видання «Проект», у Путіна може бути понад 20 резиденцій по всій Росії.