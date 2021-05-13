BBC получила новые документы о «дворце Путина» — в 2011 году объект продали новому фиктивному владельцу за $341 тысячу

После этого, по данным журналистов, в феврале 2011 года состоялась фиктивная продажа дворца — новым владельцем стал бизнесмен и совладелец «Шереметьево» Александр Пономаренко.

Впервые о его существовании стало известно в конце 2010 года — из открытого письма тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву от предпринимателя Сергея Колесникова. Последний рассказал, что дворец строится для пользования Путиным, и о том, что формально объект принадлежит компании Николая Шамалова — совладельца банка «Россия» и давнего друга президента РФ.

Об этом говорится в большом расследовании русской службы BBC , которая получила массив внутренних документов проекта по строительству дворца.

Шамалов и двое других совладельцев фирмы «Ридус», на которую был записан дворец, получили за этот объект лишь около 10 миллионов рублей [по курсу по состоянию на февраль 2011 года это чуть больше $341 тысячи]. В частности, сам Шамалов получил от продажи своей доли только 4,9 млн рублей.

Но, несмотря на продажу, отмечают журналисты, подконтрольные предыдущим владельцам компании продолжили управлять резиденцией.

В Кремле уже отреагировали на материал BBC. «Нет, я не слышал о каком-то материале BBC, что бы там ни было — это все ерунда», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Отметим, в январе после расследования «Фонда борьбы с коррупцией» Навального владельцем «дворца Путина» назвал себя миллиардер Аркадий Ротенберг, хотя в расследование говорилось, что фактический хозяин — Путин.