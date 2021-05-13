BBC получила новые документы о «дворце Путина» — в 2011 году объект продали новому фиктивному владельцу за $341 тысячу

Дворец российского президента Владимира Путина под Геленджиком, о котором ранее рассказывал «Фонд борьбы с коррупцией» оппозиционера Алексея Навального, скрывали с помощью подставных владельцев.
Об этом говорится в большом расследовании русской службы BBC, которая получила массив внутренних документов проекта по строительству дворца.
Впервые о его существовании стало известно в конце 2010 года — из открытого письма тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву от предпринимателя Сергея Колесникова. Последний рассказал, что дворец строится для пользования Путиным, и о том, что формально объект принадлежит компании Николая Шамалова — совладельца банка «Россия» и давнего друга президента РФ.
После этого, по данным журналистов, в феврале 2011 года состоялась фиктивная продажа дворца — новым владельцем стал бизнесмен и совладелец «Шереметьево» Александр Пономаренко.
Шамалов и двое других совладельцев фирмы «Ридус», на которую был записан дворец, получили за этот объект лишь около 10 миллионов рублей [по курсу по состоянию на февраль 2011 года это чуть больше $341 тысячи]. В частности, сам Шамалов получил от продажи своей доли только 4,9 млн рублей.
Но, несмотря на продажу, отмечают журналисты, подконтрольные предыдущим владельцам компании продолжили управлять резиденцией.
В Кремле уже отреагировали на материал BBC. «Нет, я не слышал о каком-то материале BBC, что бы там ни было — это все ерунда», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Отметим, в январе после расследования «Фонда борьбы с коррупцией» Навального владельцем «дворца Путина» назвал себя миллиардер Аркадий Ротенберг, хотя в расследование говорилось, что фактический хозяин — Путин.
- После ареста российского оппозиционера Алексея Навального его «Фонд борьбы с коррупцией» обнародовал фильм-расследование «Дворец для Путина». В нем рассказывается, что в Краснодарском крае, в Геленджике расположен дворец российского президента. Все владения Путина в этом районе, включая значительное количеством виноградников и собственный винный завод, можно сравнить с территорией 39 княжеств Монако.
- Позже издание Meduza узнало новые подробности о «дворце Путина». На самом деле имение еще масштабнее и идет вниз на целых 16 этажей, а на самой территории «дворца» есть две аквадискотеки — еще одна в «Диминой даче».
- Также у Путина есть дворец в оккупированном Крыму — в поселке Ореанда, под Ялтой. Раньше это была дача советских генсеков. Другая элитная резиденция Путина в Крыму построена недалеко от населенного пункта Олива, возле Алупки — на юге полуострова.
- Всего, как писало в феврале издание «Проект», у Путина может быть больше 20 резиденций по всей России.