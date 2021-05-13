Прокуратура проводить обшуки в департаменті містобудування та архітектури КМДА — посадовців підозрюють у зловживаннях

Як пояснили у пресслужбі міської прокуратури, правоохоронці перевіряють факти можливого зловживання службовим становищем посадовців департаменту під час погодження та видачі дозволів, зокрема на будівництво чи реконструкцію об’єктів у Києві.

Прокуратура Києва в четвер, 13 травня, проводить обшуки в департаменті містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У причетності до махінацій також підозрюють низку фізичних і юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з наданням послуг у сфері містобудування та архітектури.

У прокуратурі уточнили, що обшуки проводять на підставі ухвал суду у приміщеннях КМДА та вдома у керівників департаменту і «пов’язаних» осіб.

За даними прокуратури, за результатами обшуків, проведених 11—12 травня, повідомлення про підозру вручили вже 11 особам. Серед них — чинні працівники департаментів КМДА, комунальних і підрядних підприємств, зокрема й керівники.