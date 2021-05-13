Прокуратура проводить обшуки в департаменті містобудування та архітектури КМДА — посадовців підозрюють у зловживаннях

Прокуратура Києва в четвер, 13 травня, проводить обшуки в департаменті містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як пояснили у пресслужбі міської прокуратури, правоохоронці перевіряють факти можливого зловживання службовим становищем посадовців департаменту під час погодження та видачі дозволів, зокрема на будівництво чи реконструкцію об’єктів у Києві.
У причетності до махінацій також підозрюють низку фізичних і юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з наданням послуг у сфері містобудування та архітектури.
У прокуратурі уточнили, що обшуки проводять на підставі ухвал суду у приміщеннях КМДА та вдома у керівників департаменту і «пов’язаних» осіб.
За даними прокуратури, за результатами обшуків, проведених 11—12 травня, повідомлення про підозру вручили вже 11 особам. Серед них — чинні працівники департаментів КМДА, комунальних і підрядних підприємств, зокрема й керівники.
- 11 травня правоохоронці обшукали комунальне обʼєднання «Київзеленбуд» у справі про несплату податків на суму понад 30 мільйонів гривень.
- Зранку 12 травня в Києві провели обшуки в офісі КП «Спецжитлофонд» і приміщеннях підрядних організацій у справі про розкрадання понад 10,5 мільйона гривень. Згодом слідчі дії проводили у приміщеннях Київської міської державної адміністрації та приватного підприємця — через підозру в завданні понад 19,5 мільйона гривень збитків громаді Києва.
- До того ж у Державній фіскальній службі повідомили про викриття схеми «відкатів» у «Київавтодорі» та в «Київміськсвітлі». В ухиленні від сплати податків на 9 мільйонів гривень також підозрюють підрядника будівництва Подільського моста «Спецпроект-Інвест».
- Правоохоронці приходили з обшуками й до голови виконкому партії УДАР, соратника мера Києва Артура Палатного. Очільник столиці Віталій Кличко назвав обшуки «тиском особисто на нього і придушенням місцевого самоврядування».