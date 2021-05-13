Прокуратура проводит обыски в департаменте градостроительства и архитектуры КГГА — чиновников подозревают в злоупотреблениях

Как пояснили в пресс-службе городской прокуратуры, правоохранители проверяют факты возможного злоупотребления служебным положением чиновников департамента при согласовании и выдаче разрешений, в том числе на строительство или реконструкцию объектов в Киеве.

Прокуратура Киева в четверг, 13 мая, проводит обыски в департаменте градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В причастности к махинациям также подозревают ряд физических и юридических лиц, деятельность которых связана с предоставлением услуг в сфере градостроительства и архитектуры.

В прокуратуре уточнили, что обыски проводят на основании постановлений суда в помещениях КГГА и дома у руководителей департамента и «связанных» лиц.

По данным прокуратуры, по результатам проведенных 11—12 мая обысков сообщение о подозрении вручили уже 11 людям. Среди них — действующие сотрудники департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий, в том числе руководители.