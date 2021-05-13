Прокуратура проводит обыски в департаменте градостроительства и архитектуры КГГА — чиновников подозревают в злоупотреблениях

Прокуратура Киева в четверг, 13 мая, проводит обыски в департаменте градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как пояснили в пресс-службе городской прокуратуры, правоохранители проверяют факты возможного злоупотребления служебным положением чиновников департамента при согласовании и выдаче разрешений, в том числе на строительство или реконструкцию объектов в Киеве.
В причастности к махинациям также подозревают ряд физических и юридических лиц, деятельность которых связана с предоставлением услуг в сфере градостроительства и архитектуры.
В прокуратуре уточнили, что обыски проводят на основании постановлений суда в помещениях КГГА и дома у руководителей департамента и «связанных» лиц.
По данным прокуратуры, по результатам проведенных 11—12 мая обысков сообщение о подозрении вручили уже 11 людям. Среди них — действующие сотрудники департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий, в том числе руководители.
- 11 мая правоохранители обыскали коммунальное объединение «Киевзеленстрой» по делу о неуплате налогов на сумму более 30 миллионов гривен.
- Утром 12 мая в Киеве провели обыски в офисе КП «Спецжитлофонд» и помещениях подрядных организаций по делу о хищении более 10,5 миллиона гривен. Впоследствии следственные действия провели в помещениях Киевской городской государственной администрации и частного предпринимателя — по подозрению в нанесении более 19,5 миллиона гривен убытков общине Киева.
- В Государственной фискальной службе сообщили о раскрытии схемы «откатов» в «Киевавтодоре» и в «Киевгорсвете». В уклонении от уплаты налогов на 9 миллионов гривен также подозревают подрядчика строительства Подольского моста «Спецпроект-Инвест».
- Правоохранители приходили с обысками и к главе исполкома партии УДАР, соратнику мэра Киева Артуру Палатному. Глава столицы Виталий Кличко назвал обыски «давлением лично на него и подавлением местного самоуправления».