«Кошмарят столичную власть». Кличко отреагировал на обыски в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях «давлением лично на него».

Об этом он заявил на заседании Киевсовета 13 мая.

«В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича! Врываются на коммунальные предприятия, домой к их руководителям. Это какие-то налеты», — сказал глава столицы.

Также Кличко напомнил, что за последние два дня зашли с обысками на КП «Спецжитлофонд», «Киевавтодор», в Киевский институт земельных отношений, «Киевгорсвет», в департамент земельных ресурсов, департамент соцполитики.

«Сегодня в 6 утра ворвались домой к главному архитектору Киева, приходили домой и к главе исполкома партии УДАР. Ищут коррупцию. Как быстро, молниеносно и массово нашлись какие-то дела, которые не выдерживают никакой правовой критики», — добавил мэр Киева.

Он заверил, что городская власть всегда сотрудничает с правоохранительными органами, а происходящее назвал «давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления».

«Давление на меня лично. Связано это с тем, что Киев изучает вопрос о введении исполкомов, когда общество и управление городом зависит не от указаний и воли Банковой», — подчеркнул Кличко и пригрозил правоохранителям ответственностью.

Мэр Киева убежден, что обыски не останутся без внимания и оценки международных партнеров.

«Этот сериальчик не улучшает имидж страны как европейского государства. Сценарий очень непрофессионален, надо корректировать», — отметил Кличко.

Между тем в Киевской городской прокуратуре сообщили, что по результатам обысков в КГГА объявили подозрения трем нынешним и четырем бывшим высокопоставленным лицам департамента социальной политики.

По данным следствия, на протяжении 2017—2019 годов чиновники нанесли бюджету ущерб на более чем 13,5 миллиона гривен. Они заключали договоры на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам — надбавка на цену составляла более 106%.

Сейчас уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), вскоре заместителю директора департамента, главному специалисту отдела, заведующему сектором и бывшему начальнику отдела, а также другим подозреваемым выберут меры пресечения.