Норвегія стала другою країною у світі, яка повністю відмовилась від вакцини AstraZeneca

Норвегія стала другою країною у світі — після Данії —, яка повністю відмовилась від вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Причина — рідкісні, але серйозні побічні ефекти.
Про це заявила премʼєр-міністр країни Ерна Солберг, повідомляє The Local.
Побічні ефекти повʼязані з вакцинами, в яких використовується одна і та ж технологія аденовірусу. Використовувати вакцину AstraZeneca припинили у Норвегії 11 березня через повідомлення про серйозні побічні ефекти, зокрема, тромби.
Разом з тим призупиняють і щеплення однодозовим препаратом Johnson & Johnson, але уряд запропонує цю вакцину тим, хто хоче отримати саме її. Норвезьке управління охорони здоровʼя оцінить, як саме це можна зробити. Однак зараз вже відомо, що це точно буде безкоштовно і всі, хто нею прищепиться, будуть під захистом програми пацієнтів у разі виникнення побічних ефектів.
- 7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) повідомило, що виявило можливий звʼязок між вакциною AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів. Агентство проте додало, що ризик смерті від коронавірусу набагато вищий, ніж від побічних ефектів. У Всесвітній організації охорони здоровʼя заявляли, що звʼязок між щепленням AstraZeneca і тромбозом імовірний, але не підтверджений.
- Данія була першою країною Євросоюзу, в якій в березні призупинили використання вакцини. Також в Данії призупинено використання вакцини Johnson & Johnson — теж через тромбоз.
- Багато інших країн після заяви європейського регулятора відновили використання вакцини, але для людей від 60 років.