Новости

Норвегия стала второй страной в мире, которая полностью отказалась от вакцины AstraZeneca

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Норвегия стала второй страной в мире, которая полностью отказалась от вакцины AstraZeneca

Tim Reckmann / Flickr

Норвегия стала второй страной в мире, после Дании, которая полностью отказалась от вакцины от коронавируса AstraZeneca. Причина — редкие, но серьезные побочные эффекты.

Об этом заявила премьер-министр страны Эрна Солберг, сообщает The Local.

Побочные эффекты связаны с технологией производства вакцины — на основе аденовируса. Использовать вакцину AstraZeneca прекратили в Норвегии 11 марта из-за сообщения о серьезных побочных эффектах, в частности, о тромбах.

Вместе с тем приостанавливают и прививки однодозовым препаратом Johnson & Johnson, но правительство предложит эту вакцину тем, кто хочет получить именно ее. Норвежское управление здравоохранения оценит, как это можно сделать. Однако сейчас уже известно, что это точно будет бесплатно и все, кто привьется этой вакциной, будут под защитой программы пациентов в случае возникновения побочных эффектов.