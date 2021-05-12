Норвегия стала второй страной в мире, которая полностью отказалась от вакцины AstraZeneca

Норвегия стала второй страной в мире, после Дании, которая полностью отказалась от вакцины от коронавируса AstraZeneca. Причина — редкие, но серьезные побочные эффекты.

Об этом заявила премьер-министр страны Эрна Солберг, сообщает The Local.

Побочные эффекты связаны с технологией производства вакцины — на основе аденовируса. Использовать вакцину AstraZeneca прекратили в Норвегии 11 марта из-за сообщения о серьезных побочных эффектах, в частности, о тромбах.