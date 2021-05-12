Норвегия стала второй страной в мире, которая полностью отказалась от вакцины AstraZeneca

Норвегия стала второй страной в мире, после Дании, которая полностью отказалась от вакцины от коронавируса AstraZeneca. Причина — редкие, но серьезные побочные эффекты.
Об этом заявила премьер-министр страны Эрна Солберг, сообщает The Local.
Побочные эффекты связаны с технологией производства вакцины — на основе аденовируса. Использовать вакцину AstraZeneca прекратили в Норвегии 11 марта из-за сообщения о серьезных побочных эффектах, в частности, о тромбах.
Вместе с тем приостанавливают и прививки однодозовым препаратом Johnson & Johnson, но правительство предложит эту вакцину тем, кто хочет получить именно ее. Норвежское управление здравоохранения оценит, как это можно сделать. Однако сейчас уже известно, что это точно будет бесплатно и все, кто привьется этой вакциной, будут под защитой программы пациентов в случае возникновения побочных эффектов.
- 7 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что обнаружило возможную связь между вакциной AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов. Агентство однако добавило, что риск смерти от коронавируса намного выше, чем от побочных эффектов. Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что связь между прививкой AstraZeneca и тромбозом вероятна, но не подтверждена.
- Дания была первой страной Евросоюза, в которой в марте приостановили использование вакцины. Также в Дании приостановлено использование вакцины Johnson & Johnson — тоже из-за тромбоза.
- Многие другие страны после заявления европейского регулятора возобновили использование вакцины, но для людей старше 60 лет.