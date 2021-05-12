Посли G7 закликали уряд України «швидко вирішити» питання управління «Нафтогазом»

Посли країн «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) стурбовані тим, що досі не вирішене питання роботи наглядової ради НАК «Нафтогаз України» після звільнення голови правління Андрія Коболєва.
Про це йдеться в їхній заяві на офіційній сторінці у Twitter.
«Посли G7 висловлюють свою стурбованість тим, що уряд України як головний акціонер НАК «Нафтогаз» і наглядова рада компанії поки не досягли узгодженого рішення, яке дозволить чинній раді виконувати свої обовʼязки незалежно», — наголосили дипломати.
Посли закликали Україну «швидко вирішити це питання», але зауважили, що спосіб вирішення ситуації має відображати заявлену урядом прихильність міжнародним стандартам корпоративного управління.
Також представники «Великої сімки» закликали й надалі вдосконалювати законодавчу базу щодо управління державними підприємствами відповідно до міжнародних стандартів.
- Нагадаємо, уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний, але він подав у відставку. Причиною відставки глави та наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу — у 2020 році компанія не отримала прибутку, навпаки — зазнала збитків.
- Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- Держдепартамент США, а також країни «Великої сімки» відреагували на звільнення Коболєва, наголосивши на необхідності поваги до корпоративного управління.