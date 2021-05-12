Послы G7 призвали правительство Украины «быстро решить» вопрос управления «Нафтогазом»

Послы стран «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) обеспокоены тем, что до сих пор не решен вопрос работы наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» после увольнения главы правления Андрея Коболева.
Об этом говорится в их заявлении на официальной странице в Twitter.
«Послы G7 выражают свою обеспокоенность тем, что правительство Украины как главный акционер НАК «Нафтогаз» и наблюдательный совет компании пока не достигли согласованного решения, которое позволит действующему совету выполнять свои обязанности независимо», — отметили дипломаты.
Послы призвали Украину «быстро решить этот вопрос», но отметили, что способ решения ситуации должен отражать заявленную правительством приверженность международным стандартам корпоративного управления.
Также представители «Большой семерки» призвали и дальше совершенствовать законодательную базу по управлению государственными предприятиями в соответствии с международными стандартами.
- Напомним, правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. До избрания нового состава правления его функции должен выполнять действующий, но он подал в отставку. Причиной отставки главы и наблюдательного совета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу — в 2020 году компания не получила прибыли, наоборот — понесла убытки.
- Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
- Госдепартамент США, а также страны «Большой семерки» отреагировали на увольнение Коболева, отметив необходимость уважения к корпоративному управлению.