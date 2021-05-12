Послы G7 призвали правительство Украины «быстро решить» вопрос управления «Нафтогазом»

Послы стран «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) обеспокоены тем, что до сих пор не решен вопрос работы наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» после увольнения главы правления Андрея Коболева.

Об этом говорится в их заявлении на официальной странице в Twitter.

«Послы G7 выражают свою обеспокоенность тем, что правительство Украины как главный акционер НАК «Нафтогаз» и наблюдательный совет компании пока не достигли согласованного решения, которое позволит действующему совету выполнять свои обязанности независимо», — отметили дипломаты.