Убивство Гандзюк: суд залишив Мангера та Левіна у СІЗО до 9 липня

Дніпровський районний суд Києва залишив підозрюваних у вбивстві активістки Катерини Гандзюк колишнього главу Херсонської обласної ради Владислава Мангера та Олексія Левіна під вартою до 9 липня.
Про це повідомляє «Суспільне».
Левін під час засідання повідомив, що після того як він перехворів на COVID-19, йому не надавали належної медичної допомоги. Його захист клопотав про цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Адвокат потерпілої сторони Євгенія Закревська наполягала на тому, аби їх (окрім арешту) ще й відсторонили від посад.
Нагадаємо, прокуратура просить для Мангера і Левіна по 12 років вʼязниці. Обидва підозрювані заперечують свою провину. Також відомо, що сімʼя Катерини Гандзюк вимагає від Мангера і Левіна 23 мільйони гривень за моральну шкоду.
- Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року після того, як трьома місяцями раніше в Херсоні невідомий облив її сірчаною кислотою. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк затримали шістьох осіб.
- 25 червня 2020 року Офіс генерального прокурора завершив розслідування у справі про вбивство Гандзюк. Мангер підозрюється в тому, що за попередньою змовою з іншим підозрюваним Олексієм Левіним організував напад на Гандзюк, який призвів до її смерті.
- 6 червня 2019 року Покровський районний суд Дніпропетровської області ухвалив вирок пʼятьом ексбійцям АТО, які брали участь у вбивстві Гандзюк. Тюремні терміни отримали Сергій Торбін (організатор), Микита Грабчук (облив кислотою), Віктор Горбунов (купив кислоту), Вʼячеслав Вишневський (був спостерігачем) і Володимир Васянович (був спостерігачем).
- 16 жовтня 2020 року Ігор Павловський отримав умовний термін — його визнали винним у приховуванні злочину.