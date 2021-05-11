Убийство Гандзюк: суд оставил Мангера и Левина в СИЗО до 9 июля

Днепровский районный суд Киева оставил подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк бывшего главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и Алексея Левина под стражей до 9 июля.
Об этом сообщает «Суспільне».
Левин во время заседания сообщил, что после того как он перенес COVID-19, ему не оказывали надлежащей медицинской помощи. Его защита ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета. Адвокат потерпевшей стороны Евгения Закревская настаивала на том, чтобы их (кроме ареста) еще и отстранили от должностей.
Напомним, прокуратура просит для Мангера и Левина по 12 лет тюрьмы. Оба подозреваемых отрицают свою вину. Также известно, что семья Екатерины Гандзюк требует от Мангера и Левина 23 миллиона гривен за моральный ущерб.
- Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года после того, как тремя месяцами ранее в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек.
- 25 июня 2020 года Офис генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве Гандзюк. Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нападение на Гандзюк, которое привело к ее смерти.
- 6 июня 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области вынес приговор пятерым экс-бойцам АТО, которые принимали участие в убийстве Гандзюк. Тюремные сроки получили Сергей Торбин (организатор), Никита Грабчук (облил кислотой), Виктор Горбунов (купил кислоту), Вячеслав Вишневский (был наблюдателем) и Владимир Васянович (был наблюдателем).
- 16 октября 2020 года Игорь Павловский получил условный срок — его признали виновным в сокрытии преступления.