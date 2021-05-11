Убийство Гандзюк: суд оставил Мангера и Левина в СИЗО до 9 июля

Днепровский районный суд Киева оставил подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк бывшего главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и Алексея Левина под стражей до 9 июля.

Об этом сообщает «Суспільне».

Левин во время заседания сообщил, что после того как он перенес COVID-19, ему не оказывали надлежащей медицинской помощи. Его защита ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета. Адвокат потерпевшей стороны Евгения Закревская настаивала на том, чтобы их (кроме ареста) еще и отстранили от должностей.