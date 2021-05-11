Словаччина вирішила не використовувати вакцину AstraZeneca для першого щеплення від коронавірусу

Влада Словаччини вирішила відмовитися від вакцини компанії AstraZeneca як першого щеплення від коронавірусу

Про це повідомляє словацький телеканал TA3.

«Словаччина зупинила процес проходження щеплень від коронавірусу із застосуванням вакцини від компанії AstraZeneca. Це стосується тих, хто прямує на отримання першої дози препарату та ще не був щеплений», — уточнила прессекретар Міністерства охорони здоровʼя Словаччини Зузана Еліашова.

За її словами, громадяни, які вже отримали першу дозу даного препарату, пройдуть повний цикл імунізації з його використанням.

Рішення було ухвалене після того, як словацький державний регулятор лікарських засобів минулого тижня повідомив про смерть 47-річної жінки, яка, ймовірно, була повʼязана зі щепленням препаратом AstraZeneca.