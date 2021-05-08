У Франції виявили нові випадки тромбозу після вакцинації AstraZeneca. Один із них смертельний

Як зазначається, тромбоз вен головного мозку діагностували у жінок віком від 60 до 70 років у період з 23 до 29 квітня. До того ж в однієї з пацієнток була тромбоцитопенія (дефіцит тромбоцитів).

Про це повідомляє Le Figaro , посилаючись на дані органів охорони здоровʼя країни.

У Франції зафіксували два випадки тромбозу після використання вакцини AstraZeneca . Одна людина померла.

Окрім цього, за даними французького агентства з лікарських засобів (ANSM), аналіз 15 серйозних випадків (з них один летальний) гострого панкреатиту, зареєстрованих у країні, свідчить, що майже в третині випадків вони виникають у пацієнтів із патологіями підшлункової залози або жовчовивідних шляхів.

Загалом у Франції від початку вакцинації зареєстрували 30 випадків атипових тромбозів на понад 3,86 млн вакцинацій, дев’ять людей померли.