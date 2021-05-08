Во Франции выявили новые случаи тромбоза после вакцинации AstraZeneca. Один из них смертельный

Во Франции зафиксировали два случая тромбоза после использования вакцины AstraZeneca. Один человек умер.
Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на данные органов здравоохранения страны.
Как отмечается, тромбоз вен головного мозга диагностировали у женщин в возрасте от 60 до 70 лет в период с 23 по 29 апреля. К тому же у одной из пациенток была тромбоцитопения (дефицит тромбоцитов).
Кроме этого, по данным французского агентства по лекарственным средствам (ANSM), анализ 15 серьезных случаев (из них один летальный) острого панкреатита, зарегистрированных в стране, свидетельствует, что почти в трети случаев они возникают у пациентов с патологиями поджелудочной железы или желчевыводящих путей.
Всего в Франции с начала вакцинации зарегистрировали 30 случаев атипичных тромбозов на более чем 3,86 млн вакцинаций, девять человек умерли.
- 7 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что выявило возможную связь между вакциной AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов. Агентство однако добавило, что риск смерти от коронавируса намного выше, чем от побочных эффектов. Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что связь между прививкой AstraZeneca и тромбозом вероятна, но не подтверждена.
- Дания была первой страной Евросоюза, в которой в марте приостановили использование вакцины. Также в Дании решили не использовать вакцину Johnson & Johnson — тоже из-за тромбоза.
- Многие другие страны после заявления европейского регулятора возобновили использование вакцины AstraZeneca, но для людей от 60 лет.