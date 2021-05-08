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Во Франции выявили новые случаи тромбоза после вакцинации AstraZeneca. Один из них смертельный

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Во Франции выявили новые случаи тромбоза после вакцинации AstraZeneca. Один из них смертельный

Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Во Франции зафиксировали два случая тромбоза после использования вакцины AstraZeneca. Один человек умер.

Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на данные органов здравоохранения страны.

Как отмечается, тромбоз вен головного мозга диагностировали у женщин в возрасте от 60 до 70 лет в период с 23 по 29 апреля. К тому же у одной из пациенток была тромбоцитопения (дефицит тромбоцитов).

Кроме этого, по данным французского агентства по лекарственным средствам (ANSM), анализ 15 серьезных случаев (из них один летальный) острого панкреатита, зарегистрированных в стране, свидетельствует, что почти в трети случаев они возникают у пациентов с патологиями поджелудочной железы или желчевыводящих путей.

Всего в Франции с начала вакцинации зарегистрировали 30 случаев атипичных тромбозов на более чем 3,86 млн вакцинаций, девять человек умерли.