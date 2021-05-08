Во Франции выявили новые случаи тромбоза после вакцинации AstraZeneca. Один из них смертельный

Как отмечается, тромбоз вен головного мозга диагностировали у женщин в возрасте от 60 до 70 лет в период с 23 по 29 апреля. К тому же у одной из пациенток была тромбоцитопения (дефицит тромбоцитов).

Во Франции зафиксировали два случая тромбоза после использования вакцины AstraZeneca . Один человек умер.

Кроме этого, по данным французского агентства по лекарственным средствам (ANSM), анализ 15 серьезных случаев (из них один летальный) острого панкреатита, зарегистрированных в стране, свидетельствует, что почти в трети случаев они возникают у пациентов с патологиями поджелудочной железы или желчевыводящих путей.

Всего в Франции с начала вакцинации зарегистрировали 30 случаев атипичных тромбозов на более чем 3,86 млн вакцинаций, девять человек умерли.