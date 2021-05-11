Словакия решила не использовать вакцину AstraZeneca для первой прививки от коронавируса

Власти Словакии решили отказаться от вакцины компании AstraZeneca как первой прививки от коронавируса.

Об этом сообщает словацкий телеканал TA3.

«Словакия остановила процесс прохождения прививок от коронавируса с применением вакцины от компании AstraZeneca. Это касается тех, кто направляется на получение первой дозы препарата и еще не был привит», — уточнила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Словакии Зузана Элиашова.

По ее словам, граждане, которые уже получили первую дозу данного препарата, пройдут полный цикл иммунизации с его использованием.

Решение было принято после того, как словацкий государственный регулятор лекарственных средств на прошлой неделе сообщил о смерти 47-летней женщины, что, вероятно, было связано с прививкой препаратом AstraZeneca.