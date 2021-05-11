Вітренко анонсував конкурс на главу «Укрнафти»: Менеджмент повинен діяти не в інтересах Коломойського

Глава правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко, якого два тижні тому призначили на цю посаду, анонсував оголошення найближчим часом конкурсу на главу правління нафтовидобувної компанії «Укрнафта».

Про це він заявив в ефірі каналу «UA Перший», повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Нафтогаз» вже висунув вимогу своїм представникам у наглядовій раді «Укрнафти», щоб найближчим часом такий конкурс відбувся», — наголосив Вітренко.

За його словами, зміна менеджменту компанії необхідна, щоб усунути вплив на нього з боку міноритарних акціонерів.

«Менеджмент повинен діяти в інтересах «Укрнафти», а не в інтересах пана [Ігоря] Коломойського. Найближчим часом має бути результат», — заявив Вітренко.

«Укрнафта» — найбільша нафтовидобувна компанія України. 50% + 1 акція належать «Нафтогазу», 42% — трьом кіпрським компаніям із групи «Приват», яка підконтрольна Коломойському.