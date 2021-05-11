Витренко анонсировал конкурс на главу «Укрнафты»: Менеджмент должен действовать не в интересах Коломойского

Глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко, которого две недели назад назначили на эту должность, анонсировал, что в ближайшее время объявят конкурс на главу правления нефтедобывающей компании «Укрнафта».
Об этом он заявил в эфире канала «UA Первый», сообщает Интерфакс-Украина.
«Нафтогаз» уже выдвинул требование своим представителям в наблюдательном совете «Укрнафты», чтобы в ближайшее время такой конкурс состоялся», — отметил Витренко.
По его словам, смена менеджмента компании необходима, чтобы устранить влияние на него со стороны миноритарных акционеров.
«Менеджмент должен действовать в интересах «Укрнафты», а не в интересах господина [Игоря] Коломойского. В ближайшее время должен быть результат», — заявил Витренко.
«Укрнафта» — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. 50% + 1 акция принадлежит «Нафтогазу», 42% — трем кипрским компаниям из группы «Приват», подконтрольной Коломойскому.
- Напомним, 31 июля 2020 года председателем правления компании «Укрнафта» стал Олег Гез, который больше года до этого был временным исполняющим обязанности главы компании. Ранее также избрали нового главу наблюдательного совета «Укрнафты» — им стал Николай Гавриленко.