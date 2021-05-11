В Україні 2 тисячі нових хворих на коронавірус. Одужали понад 8 тисяч осіб

В Україні за минулу добу (10 травня) виявили 2 208 нових хворих на COVID-19, серед яких 89 дітей та 34 медпрацівники.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
За минулу добу померли 119 хворих. Госпіталізовані 1 084 особи, одужали — 8 617.
За останню добу найбільшу кількість випадків захворювання зареєстрували в Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях.
Загальна кількість заражень в Україні за весь час пандемії зросла до 2 124 535. Одужали 1 777 370 пацієнтів, померла 46 631 особа.
Щодо вакцинації проти коронавірусу, за минулу добу щеплення отримали 2 194 особи. З початку кампанії вакцинації першу дозу отримали 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 695.
За минулу добу жодного щеплення не зробили в Києві та трьох областях: Вінницькій, Луганській та Херсонській. Найбільше щеплень зробили у Дніпропетровській області (452).
- 7 травня МОЗ вивело з «червоної» зони карантину Сумську область — останній регіон, який там перебував. Зараз сім областей залишаються в «помаранчевій» зоні, Київ та решта областей — у «жовтій».
- Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов прогнозує нове зростання кількості хворих на коронавірус через три-чотири тижні після великодніх і травневих свят. Водночас премʼєр-міністр Денис Шмигаль вважає, що адаптивний карантин дає свої результати. Наразі він триває до 30 червня, але його планують продовжити до серпня.
- Раніше вчені заявили, що Україна зможе досягти колективного імунітету до коронавірусу аж у 2023 році.